NBA傳奇名將「戰神」艾佛森（Allen Iverson）本周訪台，10日抵台的他11日出席記者會及見面會，並在公益投籃賽小試身手。

這場見面會約有2500位球迷購票進場，艾佛森指導了北市大學男籃隊球員基本功，勉勵年輕球員繼續努力、加油，把每場比賽當成最後一場來拚。

至於慈善投籃賽環節，已經47歲的艾佛森雖然步伐沒有球員時期輕盈，不過準度仍在，和陳盈駿、蔣淯安兩位現役職籃好手及藝人黃志瑋一起競賽，每投進1分就捐1000元給世界展望會藍海計畫，陳盈駿24分是4人中最高分，蔣淯安投進了21分，黃志瑋與艾佛森都是12分作收，4人累積總共69分，因此累積6萬9千元善款，主辦單位Evolution Sports也主動將金額增加到10萬，希望幫助更多需要的人。

同樣也有從事公益活動的陳盈駿，表示很開心來參加偶像的活動，對於在公益投籃賽成為4位中分數最高的，他笑說：「早上有偷練一下，一開始有點小不準，後面找到投籃感覺，很開心能參與活動。」

蔣淯安則說，親眼見到從小的偶像艾佛森的很開心也很緊張，同樣很榮幸出席偶像的活動。

見面會最後艾佛森和球迷問候之後，也為幾名幸運球迷簽名，隨著人潮湧上，維安人員也趕緊帶他離場，不到晚間9點就結束這次見面會，並隨即驅車離開北市大學天母校區體育館。