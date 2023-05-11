金曲歌后田馥甄將出席「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」。（Hit Fm聯播網提供）

金曲歌王蕭敬騰將在「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」登場。（Hit Fm聯播網提供）

「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」將在6月3日於台北小巨蛋登場，11日公布最終出席名單，包括田馥甄、林俊傑、庾澄慶、彭佳慧、蕭敬騰、戴佩妮，分別為3位金曲天王、3位金曲天后現身參與，總計30組豪華卡司共襄盛舉，星光熠熠。

被粉絲封為「行走的CD」的林俊傑當天將擔任壓軸演出嘉賓，加上迎來出道20周年，再站上台北小巨蛋演出，意義非凡，開心說，想起當時首次大型巡演「就是俊傑世界巡迴演唱會」站上台北小巨蛋舞台的心情，歷歷在目；他預告表演將從首張專輯《樂行者》之路出發，透過清亮且充滿渲染力歌聲帶著觀眾回憶20年來的音樂旅程，感謝歌迷一路陪伴相挺。

庾澄慶時隔5年發行新歌〈On My Way〉，並挑戰出道以來第一檔實境節目《騎吧！哈林小隊》，行程滿檔。他將在「2023 hito頒獎典禮」開唱，透露，屆時在小巨蛋首唱為影集《親愛壞蛋》量身打造的片尾曲〈On My Way〉，還誠意十足帶來多首經典好歌，熱情邀約大家在小巨蛋大合唱，現場變成萬人KTV。

戴佩妮去年發行新創作專輯《被動的觀眾》，這回出席「2023 hito頒獎典禮」同是她時隔7年重返小巨蛋舞台演出，「我希望我寫的歌永遠能夠帶給樂迷們一些溫暖，我們彼此可以一起透過音樂找到出口。」

彭佳慧去年以「草頭茱小姐」身份發行首張全客語專輯《我在客廳做的夢》，用母語創作、演唱，致力於推廣母語音樂，表示，當天特地準備3種語言歌曲的特別演出，以三聲道、豐富情感口氣征服聽眾。