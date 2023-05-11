美式賣場好市多提供許多日常用品吸引會員定期採買。近日有網友分享，好市多販售的美國M牌氣泡蘋果汁相當好喝，蘋果原汁含有率99.3%，「沒特價的價格我覺得還可以，有特價的話我要搬一堆」。貼文曝光後，許多老饕紛紛大讚該款氣泡果汁成分單純，也沒有另外添加糖，味道像是純蘋果汁拿去打氣，比蘋果汽水還好喝！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，M牌氣泡蘋果汁不只好喝，成分也很單純，「我看到原汁99.3%就放進車裡了」，他實際品嘗後發現，該款氣泡果汁不會死甜而是淡淡的酸甜，而且帶有蘋果香、氣泡感很足，「沒特價的價格我覺得還可以，有特價的話我要搬一堆」；讓原PO覺得有點可惜的是，飲料的瓶蓋類似啤酒玻璃瓶蓋無法蓋回去，飲料也無法倒放。

從原PO分享照片可以看到，M牌氣泡蘋果汁價格為4瓶750毫升499元，主打特色包括100%蘋果原汁非濃縮還原、帶有天然蘋果甜味及香味、無添加糖及不含防腐劑、酸甜的口感帶有綿密氣泡等，適合聚餐同樂或隨餐附飲。

對此，許多人紛紛回應，「半糖的蘋果西打」、「這款超好喝的，必買之一」、「這個很好喝，很少有折扣。記得這個還有出草莓風味的？」、「好喝+1；宴客大人喝香檳時，小孩喝這個，一樣用香檳杯，很有儀式感」、「以前399，後來445，到現在變成499⋯」。