台南余姓3歲女童與媽媽在8日一起手牽手走斑馬線過馬路時，不幸遭杜姓孕婦駕車撞上，造成女童身亡、媽媽重傷住院中；交通部長王國材繼昨天道歉後，今天也透過長期關切兒童權益的中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君，將道歉口信帶到女童靈堂。

台南3歲女童過馬路慘遭撞死的車禍案件，「行人地獄」再度引發全國民眾討論與關注，交通部長王國材10日公開致歉，表達愧疚，同時說明將要求各縣市調整「行人專用時相」，針對行人較多的路口先執行，在行人過馬路時讓雙向車輛全部都停下來，以保護行人安全。

王薇君今天中午到台南市殯葬所豎靈區探視女童家屬，並代為轉達王國材部長託她帶來的口信給女童家屬，向家屬表達歉意也說「政府未提供安全的行人環境，我非常抱歉，會全力整頓行人環境」，現場僅有女童姑姑在場處理後事，她說，會轉達給女童父親知道。

女童姑姑說，女童父親中午都在醫院守護車禍受重創治療中的妻子，雖無法與王理事長會面，但很感謝王理事長的關心。

王薇君說，王國材得知她會與家屬見面，特別託她帶口信給家屬，讓她相當意外，也很感謝王國材的同理心。王薇君說，昨天看到王國材向家屬道歉，讓她蠻感動的，不像有些官員推拖拉或只會震怒、甩鍋，公開道歉會讓家屬心裡好受一點。