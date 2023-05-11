屏東警局今（11）晚在大連路屏東基督教醫院圍捕一名通緝犯時，遭對方開車衝撞，警方一連朝車連開20多槍，歹徒仍逃逸，目前警方正擴大搜捕中。（翻攝照片）

警方連開20多槍制止逃犯，流彈波及一旁超商的玻璃窗。（謝佳潾攝）

屏東警分局偵查隊11日晚間追查涉嫌槍砲案的林姓男子時，林嫌竟在屏東基督教醫院旁開車衝撞警方，警方立即連開20多槍制止，流彈還波及到一旁的超商導致玻璃窗碎裂，所幸無人受傷，不料嫌犯趁隙駕車逃脫，還在途中掉落1把槍，後因開車進到死巷而棄車逃逸，警方正全力圍捕中。

屏東市今晚驚傳槍響，連續20多聲聲響令民眾一度以為是在放鞭炮，直到看到多輛警車出現在屏東基督教醫院附近才知道事情不單純，接著又看到醫院旁的超商玻璃窗碎裂且有彈孔，一度以為發生槍戰，但屏東警分局澄清，是警方圍捕槍砲犯嫌，並非槍戰。

警方表示，今晚7點半，屏東警分局偵查隊追查涉嫌槍砲案的林姓男子、一路追到屏東基督教醫院旁時，林嫌不但拒捕還開車衝撞偵防車，幹員見狀後趕緊開槍制止，不料嫌犯竟趁隙駕車逃脫，途中還掉了1把手槍，而在逃了數百公尺後因車子開進到死巷，選擇棄車逃逸。

屏東分局偵查隊隊長葉憲威說明案情。

警方強調，目前已將涉案車輛查扣，正全力追捕林嫌與其車上的另名乘客。據悉，警方開槍現場旁有間超商，流彈正好就打到超商玻璃窗，受波及的玻璃窗因而碎裂，所幸沒造成人員傷亡，警方已在現場拉起封鎖線，全案持續追查中。