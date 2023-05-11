由於台灣的可使用土地面積有限，人口眾多，平均溫度及濕度偏高，皆為太陽能在台灣發展不利因素。近期TOPCon技術進步下具有高雙面率、高轉換效率以致發電能力提升，適合高溫環境並在發電衰減上有極大的改善，可有效降低對裝置面積的需求，進一步提升系統的投資報酬率，非常適合台灣太陽能系統案場使用。

聯合再生長期對TOPCon技術進行研發投資，TOPCon電池具有較高的光電轉換效率，理論效率最高可達28.7%，發電效益可大幅提升，模組發電年衰退與線性衰退率皆優於目前主流商品。聯合再生能源將以不同產品導入不同類型太陽能案場，M10 TOPCon適合雙面發電及高溫地區，如大型地面型、漁電及農光。M10 PERC將主攻無反射類型案場如屋頂等。

目前台灣太陽能市場僅有M6 TOPCon生產設備，聯合再生選擇投入更先進的M10 TOPCon產線，模組瓦數最高可達580W，太陽能系統的投資報酬率可提升超過0.5％。

總結以上優勢，聯合再生能源決定進一步擴大產能，以配合市場需求，預計將投入TOPCon大尺寸M10電池及模組產線，投資金額預計不超過4.5億元左右，聯合再生能源TOPCon產線年產能初期可達430MW，預計於明年第二季機器設備可入廠開始生產。