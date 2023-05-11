營運漸入佳境的麗豐，今年1月因逢大確診，幾乎有半個月未營運下，致本業獲利2.68億元，年衰退15％。不過，在營收持續向上，目前已站穩4億元，預期未來營收。獲利將季季走高中，法人看好麗豐今年營收將重回50億元大關，EPS上看15元。

麗豐表示，經過疫情三年的韜光養晦，旗下四大品牌通路：克麗緹娜美容、RnD美甲美睫、雅樸麗德醫美抗衰、新美力電商，業績持續告捷，未來營運樂觀。

受惠主營地區經濟走穩消費回溫，麗豐4月合併營收4.36億元，月增3.5％、年增281％，以功能性貨幣計達人民幣0.98億元，更創同期新高；累計前四月合併營收13.82億元，年增20.5％。而截至4月底，主營通路「克麗緹娜」全球加盟店家數已突破5,000大關，達5,027家。

展望2023年，麗豐看好服務業和消費的快速復甦，將成為拉動中國經濟增長的主要因素。根據中國人民銀行公佈《2022年金融統計數據報告》，2022年中國居民存款淨增長人民幣達17.84兆元，遠超過往年10兆左右的增幅，這也意味著2022年在疫情影響下，中國居民的超額儲蓄將有機會成為未來中國經濟的主要內需。

隨著第二季進入五一連假、母親節等美容銷售旺季，麗豐集團全體上下已全力備戰，加速朝全年淨增加400家門市目標邁進；旗下各事業體將持續加強產品銷售等各項活動期以加重營銷力度，並在各地區進行招商活動計畫、培訓課程之宣導等，推進今年營運逐季加溫成長。