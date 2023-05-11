對於中天提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院撤銷原處分，宣判中天勝訴，發回NCC重新作審查一事，國民黨前台北市議員羅智強直言，他第一時間在臉書發佈中天勝訴令人振奮的消息，12個小時已超過5萬讚，可見民意趨向如此。

羅智強呼籲，若要民眾的意識徹底覺醒，民眾的力量逐漸凝聚，該流汗時就要流汗，該流血時就要流血，誠如林覺民與妻訣別書中所言志：「以天下人為念，當亦樂犧牲吾身與汝身之福利，為天下人謀永福也。」

羅智強回顧，2020年10月23日，正當NCC的屠刀指向中天，審中天新聞台準備開聽證會前，他號召海內外國人、華僑，發起「為新聞自由請命」公車，呼籲蔡英文、蘇貞昌、陳耀祥，不要當關新聞台的民主屠夫

羅智強感嘆，中天後來還是被勒令關台了，但罪名「莫須有」，陳耀祥毫不遮掩地替鏡電視護航，藉勢藉端的乖張行徑，如今已遭檢察官以瀆職罪起訴，至今卻仍不下台負責。而中天在長達三年的法律訴訟中，NCC最終以十連敗的結果，由法院還給中天清白。

羅智強第一時間，在臉書用字卡發佈中天勝訴這個令人振奮的消息，不到12個小時，已經超過5萬讚，連他自己也嚇了一跳，可見民意的趨向如此，當政者卻仍然執迷不悟！

羅智強強調，若要民眾的意識徹底覺醒，民眾的力量逐漸凝聚，該流汗時就要流汗，該流血時就要流血，誠如林覺民與妻訣別書中所言志：「以天下人為念，當亦樂犧牲吾身與汝身之福利，為天下人謀永福也。」