去年以來大陸持續傳出外國企業裁員、關廠撤離的消息，其中以日本與美國企業最多。近日陸媒盛傳美汽車大廠福特公司大陸廠將進行大規模裁員1300人，被裁員工將發放N+3補償金，經查詢後獲福特汽車大陸說明有精簡人員與縮減投資計劃，但未正面證實大規模裁員。

據《快科技》報導，近日有多家媒體傳出在美福特汽車中國廠將開始大規模裁員，並按照N+3（年資加3個月）標準進行補償，預料人數可能超過1300人。

對此，福特中國回應稱，「對於福特汽車來說，中國是一個至關重要的市場，我們堅定不移地推進在華業務可持續發展的承諾始終不變。」

福特中國同時表示，公司正在打造一個更加精簡、靈活的組織結構，將資源投入到具有優勢的核心業務上，努力實現在華業務目標。

報導說，出現這一傳聞與福特中國近年來市場表現不佳和戰略調整也有關。公開數據顯示，2022年福特在中國市場全年銷量為49.6萬輛，同比下跌33.5%，市場份額僅為2.1%，較上一年下降0.3%，息稅前虧損達到5.72億美元。而2021年，福特中國銷量為64.9萬輛，息稅前虧損3.27億美元。

報導指出，連續多年銷量下滑、營收下降、利潤虧損，也讓福特在中國市場的處境變得較為尷尬。最新消息也顯示，福特汽車將在中國市場制定縮減投資以提高盈利能力的新計劃。

福特中國表明，新戰略重點將是商用車業務、電動汽車和出口。至於是否會進行大規模裁員，還需官方披露更多信息。

據了解，今年以來宣布裁員的汽車大廠極多，除了福特歐洲宣布3年內裁員3800人之外，瑞典汽車大廠沃爾沃（Volvo）裁員辦公室人員1300人，約佔員工總數6%，美國通用汽車增裁減數百名產品研發、工程師、設計師。