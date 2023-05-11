有鑑於高齡化社會趨勢，基於為員工未來退休生活作準備，裕融11日董事會也通過員工持股信託案，預計將於今年啟動「員工持股信託」計畫，將提供員工每月提撥部分薪水結合公司獎勵金，以定期定額方式買進公司股票，共同參與營運績效。

裕融表示，公司期望透過多元彈性的薪酬福利結構設計，為員工提供第二層企業退休金長期理財規劃，創造員工、股東、公司共創三贏。

此外，隨著裕融近年營收獲利穩健成長，公司資產規模持續擴大，裕融整合企業金融、汽車金融、消費金融三大事業支柱，持續推進中長期計畫投資佈局。為強化集團資源整合綜效，11日也公告對格上進行增資，預計再投入資金上限5億元，完成取得格上汽車租賃100％股權。

裕融表示，此次股權收購主因為強化集團對MaaS（Mobility as a Service）移動及用車服務之長期策略布局，提供消費者在汽車相關服務領域的全方位優質體驗，亦將加速移動水平價值鏈的深化策略連結。裕融表示，公司重視企業ESG，持續精進公司治理與經營績效，在今年度第九屆公司治理評鑑，連續第二年獲得上市公司不分產業別前5％，以及市值100 億元以上非金融電子類前10％的肯定。裕融指出，將持續推動FaaS（Financing as a Service）永續金融理念帶入企業ESG長期策略目標。