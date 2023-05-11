近日一段開會影片在網路上爆紅，只因影片中有一位長相精緻的女子，該女子神情專注，不時和身旁的人討論會議內容，知性模樣吸引網友注意，有網友稱影片中的人叫李巧，是新疆旅遊協會秘書長，影片發酵後李巧抖音帳號粉絲數漲到百萬，她也說出自己的真實身份。

大陸女子李巧因開會影片爆紅，影片中她穿著黑色西裝，有些時候還戴著細框眼鏡穿著得體，不俗氣質讓網友印象深刻，有人認為她的五官神似女明星李冰冰，也有人認為她撞臉南韓三星集團長女李富真，高顏值外表立刻引起大眾注意，李巧的助理接受採訪透露她的真實身份是民宿文旅行業達人，她在新疆出生，夢想是宣傳家鄉。

李巧得知爆紅後在抖音帳號「森林北」發布影片，表示自己並非網傳的新疆旅遊協會秘書長，「我目前是一家文旅諮詢公司的總經理，也是一位民宿投資人，主要服務於新疆的旅遊和民宿，也受聘為吐魯番民宿協會秘書長，同時也是我們新疆石榴花公益基金的首席推介官」，她提到2022年她自費並策劃了《宿行中國》的活動，未來還會去更多地方。

影片曝光後，不少網友表示：「美貌好像是她最不值一提的優點」、「這顏值吊打很多演員了」、「有點李冰冰的影子，比李冰冰好看」、「真的很美，而且人家肚裡還有墨水啊」、「美貌與智慧並存，氣質與高雅兼備」、「主要是髮型像李富真」。