行政院院會今通過本月15日起停止台薩自由貿易協定(FTA)，至於台宏FTA雖斷交後也傳終止，但目前我方尚無收到宏都拉斯書面終止通知。經濟部表示，我們通常不會主動宣布終止協定，因此像台巴FTA，即使兩國外交關係終止，至今仍維持。

這也就是說，兩國建交時簽署的FTA，斷交後未廢止的，現僅存台巴、台宏兩個。

巴拿馬、薩爾瓦多各在2017與2018年與我斷交，但台巴、台薩FTA一直存在。不過去年底薩國突然宣布停止我國進口貨品的關稅優惠，等於片面廢止貿易協定。也因此行政院行今天通過，15日起停止兩國FTA，是不得不然的回應。FTA都有「終止條款」，締約國任一方都有權終止，但須提前180日前通知對方，才算生效。

經濟部表示，FTA只要是WTO會員國都可簽，所以新加坡、紐西蘭跟我雖無邦交，也同樣簽署有台星、台紐FTA。當初巴拿馬與我斷交後，並無提出要終止台巴FTA，所以協定就還在。

經濟部直言，就我們立場，當然是自由貿易協定越多越好，因此通常不會由我方主動去停FTA。但也不可否認，過去邦交國斷交後，多少會影響兩國協定存續。

至於台宏FTA，雖宏都拉斯3月與我斷交後，傳出要廢止訊息。但經濟部表示，目前並無收到對方終止書面通知，而詢問我國業者，多反映希望維持兩國FTA，所以也不會由我方主動喊停。