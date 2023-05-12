Google今天在加州山景城總部舉辦I/O開發者大會，一口氣發表3款硬體新產品，包括Pixel 7a、折疊手機Pixel Fold、平板電腦Pixel Tablet，僅Pixel 7a在台灣上市。

3C達人Tim哥接受中央社記者採訪指出，Pixel 7a獲得消費者青睞的機會比較大，現在受到通貨膨脹影響，台灣民眾買手機預算縮水，「要買旗艦機真的要有愛」，定價新台幣1萬到1.5萬元已是「甜蜜點」，目前賣最好的手機是三星A系列。

不過，Tim哥也發現，Google去年發表的旗艦機Pixel 7已經在通路降價到1.39萬元，同樣落在甜蜜點價格帶，消費者在這個價格區間往往只需要相機不錯、螢幕夠大、電力夠強的機種，買單意願會高於動輒2萬元以上的旗艦機。

Tim哥分析，Pixel 7a部分功能是從去年旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro下放，加上主相機6400萬像素、自拍相機1300萬像素，內建Google獨有的魔術橡皮擦、修復模糊等功能，市場接受度應該相當高，畢竟消費者還是愛拍照。尤其是魔術橡皮擦功能，在熱門景點可以直接去除背景路人，不必另外透過App後製。

Pixel 7a擁有和Pixel 7和Pixel 7 Pro一致的外型設計，透過金屬質感的鏡頭護板和通透的背蓋設計，打造出流線型外觀。Pixel 7a透過全新的金屬中框設計，在裝置不小心掉落或碰撞時，能夠提供更好的防護效果。

Tim哥直言，Pixel 7a最大優勢就是性價比高，採用跟旗艦機一樣的Tensor G2晶片，相機規格也給得不錯，加上首度搭載無線充電，實際到通路購買的現金價可能低於官方定價，銷售成績有機會超越去年旗艦機Pixel 7。