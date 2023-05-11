嘉義一名男子去年認識一名女網友後，某日他稱參與宮廟活動路過女方住家，想借用廁所，沒想到他進屋後竟在2樓強壓對方硬上得逞，事後以50萬達成和解；法官認為他具悔悟心態，女方也同意給予緩刑機會，依強制性交罪，處有期徒刑1年10月、緩刑5年。

判決書指出，男子去年9月使用通訊軟體結識21歲A女，雙方為網友關係，去年11月6日中午12時30分許，他以參與宮廟活動路過想借用廁所為由，經A女同意後進入對方住處，在住處2樓房間內，經對方明確拒絕不願意發生性行為後，仍抓住A女左手並將身體壓制身上，以此強暴得逞。

男子硬上A女得逞後，遭對方事後報警提告；法官考量男子未曾因故意犯罪而遭判刑，犯後坦然面對犯行而未狡辯，也積極與A女達成調解，認定男子確有悔悟之心，且現任職於某商行擔任倉管，有正當穩定工作，A女也表示同意給予被告緩刑機會。

男子達成和解願給付A女新臺幣50萬，今年4月11日已當場給付25萬，由女方點收無誤，餘款250萬將與今年10月11日前給付完畢。法官依強制性交罪，處有期徒刑1年10月、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應依附表所示內容按期履行損害賠償義務。