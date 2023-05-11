大陸女星徐嬌童星出身，因為被周星馳看中，在電影《長江七號》反串飾演男主角小迪，電影上映後她瞬間爆紅，更有傳聞周星馳收她當「乾女兒」；而徐嬌一直以來給人甜美乖乖牌印象，最近她突然曬出穿比基尼的辣照，大洩春光讓網友一看都驚呼「變辣妹」。

徐嬌不久前公開赴美留學成果，拿下全A成績以BFA（藝術創作學士）畢業，學霸正妹形象深值人心，近年她曾短暫回歸演藝圈，大多也是主演甜妹；她今（11日）在微博分享罕見的比基尼辣照，染著粉色頭髮，穿著綁帶比基尼在海邊盡情展現自我，完全讓人忘了她是《長江七號》的「男主角」小迪。

徐嬌罕見分享比基尼辣照，驚豔全網。（圖／摘自徐嬌微博）

即便有部分網友認為徐嬌穿的比基尼太性感，但還是有許多網友見到徐嬌的比基尼照都被辣得不要不要，忍不住驚呼，「嬌嬌的風格真的是一下子把我炸裂」、「從來沒看過嬌嬌這樣，太辣了吧」、「坐車都不敢點開的程度，嬌嬌長大變辣妹了」、「長大越來越好看，什麼風格都能駕馭耶」。

華語電影圈有許多「星女郎」，其中最特別的就屬女星徐嬌，10多歲的她被要求在電影《長江七號》反串男主角小迪，也就是周星馳戲裡的兒子，電影上映後創下驚人票房她也爆紅，還有傳聞周星馳收她當「乾女兒」。徐嬌赴美留學多年終於以BFA（藝術創作學士）畢業，也讓外界期待她是否會重回大銀幕。