針對行車於路口不禮讓行人一事，全國於5月1日起開始大執法開罰，不過開罰標準似乎相當模糊。國民黨台北市議員李傅中武11日於議會交通部門質詢時，以各種不禮讓行人的情境，詢問交通局長、交管處長、交通裁決所長是否開罰，不過四人標準皆不一，也讓李傅中武直呼「員警都說不要開，白痴才開單」，原因在於開了誰、誰沒被開，一定都會引起不必要的爭議。

李傅中武表示，依照警政署的路口取締原則，標準是車輛與行人要距離3個枕木紋寬，但他詢問員警執法原則，發現路口狀況是動態的，根本沒有統一標準，質疑執法標準會不會讓警察同仁為了開單而開單。

李傅中武也詢問北市交通局長謝銘鴻、交通管制工程處處長劉瑞麟、北市交通事件裁決所長蘇福智及市警局交通大隊隊長陳勇華，舉例若2車緊貼著要左轉，第1車距離行人有6個枕木紋寬，結果第1車通過，第2車距離剩不到2個枕木紋也跟著過，要不要被開單？4人都說要開單，但李傅中武則直言「員警都說不要開，白痴才開單。」

李傅中武解釋，對基層員警來說，如果只針對第2車開單，就會被申訴「為什麼他（第2輛車駕駛）能走，我（第2輛車駕駛）不能走？」李傅中武表示，基層員警還對他說，開單才是找麻煩，因為太含糊，後方車輛駕駛會說是緊連著前車才走。

李傅中武表示，交通執法除了對人民宣導教育，執法者對於各樣態也應該要有一體性，執法沒有雙標、只有統一。「我舉了幾個例子，首長的認知跟答案就都不同，更難免員警會有雙標。」李傅中武說，政府不僅要保護行人，也要讓駕駛人知道哪些是符合處罰條例的樣態，執法不該有模糊空間。