吳宗憲昨合體「新加坡直播天王」王雷在永和樂華夜市開播叫賣。（東森購物提供）

綜藝天王吳宗憲昨（10日）合體「新加坡直播天王」王雷，在永和樂華夜市開播叫賣，短短2小時就衝破3800萬業績，最高有2.2萬人同時在線。而這次直播所賣的產品，遭不肖商人盜用販售，吳宗憲說光在台灣就有人被詐騙了1000多萬。

吳宗憲再次向政府喊話：「為什麼我們盜版這麼多，政府卻一點辦法都沒有，我們還編列了13億的預算抓盜版，有用嗎？只要有盜版，抓到直接判96年有期徒刑。」

而王雷3度和憲哥合作，表示每次和憲哥合作都相當期待，2人葷素不拘、信手拈來的笑話每次都能讓觀眾樂翻天，