前總統陳水扁之子、民進黨高雄市前議員陳致中因涉及南港展覽館弊案洗錢罪嫌，遭最高法院判刑1年定讞，今(11日)發監執行。由於民進黨主席賴清德日前頒布的排黑條款，陳水扁還曾北上至凱道為陳致中的政治前程請命。陳致中於下午3時準時赴高雄地檢署報到後，隨即搭上囚車，發送燕巢高雄第二監獄入監。而根據獄方公布的當週菜單，陳致中入獄後的第一頓晚餐菜色為筍干豬腳、酥炸芝麻球、時鮮青菜、冬瓜排骨湯。

陳致中遭判刑確定後，今(11)日下午3點半到高雄地檢署報到，他於下午2時46分於臉書發文表示：「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！再多的不捨，請容許致中先跟大家說聲再見，感謝您們的愛與溫暖，讓我知道前面的路一點都不孤單，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！栽培提攜，恩義永銘，千言萬語，平安珍重！當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大。」

據高雄第二監獄公布的每週菜單，陳致中週三入監，第一餐晚餐吃的是筍干豬腳、酥炸芝麻球、時鮮青菜、冬瓜排骨湯。隔天早餐則是清淡的白粥、花瓜、豆腐乳等。若家屬好友想幫獄中服刑的親友加菜，每3天可寄菜1次。

陳水扁總統職務卸任後，家族遭檢調追查多項弊案，其中在南港展覽館弊案，吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。陳水扁過去被判入獄服刑，保外就醫至今不曾回監，目前仍時常對政局發表意見。