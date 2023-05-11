另外，由於政府要普發現金，資金調度逾2千億元，讓銀行3月單月放款增加2,905億元，同時間存款僅增加511億元，國銀存放差額跌回15.9兆元。

林志吉進一步分析，國銀獲利主要三大來源，其中，「利息淨收益」達1,498億元，較去年同期增加137億元；「手續費淨收益」達530億元，較去年同期減9.8億元；「投資淨收益」達596億元、比去年增加420億元，主要是美元貶值，匯兌利益增加，另，外匯交換淨利也是增加。

值得留意的是，大陸地區分行2月虧損2.9億元、3月大逆轉獲利8.4億元，且較去年同期大幅成長了150.7％，林志吉指出，主要是人民幣對美元升值產生兌換淨利，而2月虧也是因為匯率因素，人民幣對對美元貶值。

在OBU與海外分行部份，則呈現兩樣情。今年首季OBU稅前淨利達166.8億元、年減9.8％，主要是「投資、其他淨利減損」，而海外分行稅前淨利達153.4億元、年增61.5％，主要是「利差變大利息淨收益增加、呆帳費用減少」所致。

金管會同步公布，截至今年3月底止，本國銀行放款總餘額新台幣37兆700億元，較上月底增加2,905億元；逾期放款金額為568.75億元，較上月底減少21.05億元，逾期放款比率為0.15％，較上月減少0.01個百分點。

針對3月整體放款新增2,905億元，林志吉分析，從「授信單位」來看，主要增加在國內總行、分行，較上月增加2,805億元。若從「對象別」來看，政府放款2,079億元、個人放款693億元。林志吉指出，3月放款以政府跟公營企業放款比較多，主要是政府普發現金6,000元是從4月開始，政府3月有提前借一些錢，對地方政府放款也有增加。

若看用途的話，以企業周轉金單月增2,419億元最多、購置不動產增388億元、動產增114億元、企業投資減少16億元，已是連三個月減少，原因跟一、二月一樣，是利率提高與景氣看法，企業庫存待消化等，看法無法翻轉太多，持續影響中。

在存款部分，過去都是月增數千億元，3月只有增加511億元，創近10個月以來最少，林志吉解釋，主要春節過後資金回籠，因此2月增額比較高，基期比較高，因此3月回到原來水準，並不算少。

金管會也公布存款放款前三大銀行。3月單月存款增加前三大，依序為彰銀499億元、合庫銀454億元、台銀增加383億元。而放款增加前三名銀行，分別為台銀1,022億元，主要因政府貸款資金調度的關係；其次是一銀增加655億元，第三名是北富銀增加289億元。