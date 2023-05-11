中華信評分析師林育安在報告中指出，一銀租賃的業務成長計畫，與對營建和不動產業較高的集中度已使公司的資本水準受到侵蝕。據統計，2022年一銀租賃的業務取得雙位數百分比的強勁增長，2022年該公司整體的風險加權資產（risk-weighted asset, RWA）信用風險亦因此成長17％。

林育安分析，一銀租賃對營建與不動產業較高的放款集中度，導致公司對營建業產業的放款同步成長。2022年間，一銀租賃對於營建與不動產業的RWA曝險規模，擴增了約22％。且其前20大授信部位的集中度占比高於國內同業。

因此，中華信評已依據標普全球評級對於風險調整後資本（risk- adjusted capital, RAC）比的定義，評估該公司在同一期間的RAC比結果，已由18.6％降至15.5％。

然而，中華信評認為，一銀租賃有富爸爸第一金控，且一銀租賃在金控集團中屬於策略重要性成員，在金控母集團資源支持下，擁有允當資金來源與流動性，而且一銀租賃的營運主要配合第一金控集團的策略，為台灣與中國大陸的中小企業提供服務。