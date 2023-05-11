儘管筆電業務相對回檔、在該季營收比重並較去年同期的5成下滑至45％，惟非筆電事業中的伺服器業務則在受惠CSP（雲端服務供應商）客戶需求帶動下，續有年增長動能，亦為廣達整體毛利率帶來正面效益、拉升至達6.60％，營益率也微幅增至2.95％。

另一方面，於去年第二季間攀上逾2,500億元的存貨水位，在持續去化筆電及伺服器產品庫存見效下，今年第一季底已降至1,690.04億元，廣達預期第二季還將進一步降至更健康的水位。

展望營運後市，廣達預期第二季筆電出貨動能將較第一季有個位數的增溫，下半年在市場需求可望復甦下，將有優於上半年的表現。至於全年度整體筆電市場雖估有雙位數的年減幅，不過廣達預計其筆電出貨仍將較疫情前高，同時隨著旗下 非筆電業務的持續成長，全年筆電業務比重可能降至45％以下。

針對整體伺服器市況，廣達坦言目前看到市場需求走緩，但下半年動能可望回溫的同時，AI伺服器產品的出貨也將帶來相當助益，預期全年伺服器業務將有個位數年增幅，明年來自AI伺服器貢獻並將進一步浮現效益。

至於在智慧移動相關車用佈局方面，除了已向歐、美客戶陸續出貨及握在手上的專案接續進行中，廣達也持續積極擴展新客戶，同時看好自駕車亦將帶動AI伺服器需求增溫，對其非筆電業務都將帶來正面效益。廣達並預估期，今年旗下智慧移用相關的車用業務比重，將從去年的低個位數提升至高個位數，並於明年達雙位數占比。