澎湃新聞報導，大陸金融反腐劍指農行系統，中共中央紀委國家監委網站11日消息，中國農業銀行首席專家楊光被開除公職、開除黨籍「雙開」。半年多來，農業銀行已有7人先後被查。

2022年11月7日，中國農業銀行安全保衛部前總經理楊國月被查；10天之後，農業銀行首席專家楊光被查。

此外，今年2月，中央紀委國家監委網站通報稱，中國農業銀行基建辦公室前副主任董福海嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。董福海於2022年8月被查。

進入2023年，3月21日，中國農業銀行國際金融部巡視員劉燕忠被查；4月7日，中國農業銀行雲南省分行前黨委委員、副行長沈銳被查；4月18日，農業銀行吉林省分行高級專家陸俊波被查；4月24日，中國農業銀行遠程銀行中心前副巡視員張學祿被查。

通報稱，經查，楊光身為中共黨員領導幹部，理想信念動搖，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，履行全面從嚴治黨主體責任不力；無視中央八項規定精神，長期收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡，違規接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規持有、實際使用各種高爾夫球卡。

違反議事規則，少數人決定重大問題，不按規定報告家庭實有房產情況，在組織談話、函詢時不如實說明問題，在職工錄用、職務晉升中利用職權違規為他人謀取利益；縱容、默許親屬利用其職務上的影響謀取私利，違規將應當由個人支付的費用交由他人支付。

楊光表面對中共忠誠，背後違規逾矩，管黨治黨失職失責；喪失黨性前則，紀法觀念淡薄，恃權而驕、有權任性，把主管領域當成自己的私人領地。目無法紀、心無敬畏，「親」「清」不分，與信貸客戶勾肩搭背，非法收受巨額財物，甘於被「圍獵」。

楊光此前曾擔任農業銀行河北省分行行長、黨委書記。此後，任農業銀行首席專家、公司業務部兼投資銀行部總裁。

在楊光被查前，他的兩位老同事已先後被查。2021年9月，農業銀行河北省分行前黨委副書記、副行長王振林被查；當年11月，農業銀行河北省分行黨委委員、副行長趙立宏被查。

2022年3月，王振林被「雙開」；6月，趙立宏被「雙開」。