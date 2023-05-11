排除波動劇烈的食品與能源價格後，4月核心PPI月增0.2％，高於3月的持平零成長，但符合市場預期。年增率方面，4月核心PPI年增3.2％，低於3月的3.4％與市場預估的3.3％增幅，此為2021年3月以來最低。

事實上，美國消費者物價指數（CPI）早已顯現通膨降溫跡象。據勞工部10日公布，4月CPI月增率0.4％符合預期，年增率降至4.9％，改寫2021年4月以來最低且連十月下滑。4月核心通膨月增0.4％與3月增幅相同，年增率放緩至5.5％。