土耳其總統大選即將於14日投票，除了尋求連任的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），在野黨有3人參選，選情緊繃不已。就在投票前3天，在野黨其中一名候選人殷斯（Muharrem Ince）週四（11日）突然宣布退選，為大選投下重大變數，在野黨實力最堅強的候選人選情更為看好，股市應聲上揚。

英國廣播公司報導，艾爾段在土耳其執政已20年，土耳其近年飽受高通膨、高物價折磨，百姓苦不堪言，外界認為這次大選是近年最有可能把艾爾段拉下台的大好機會。只是，土耳其在野黨立場各異，整合火力相當困難。

殷斯是代表在野黨參選總統的候選人之一，然而他經常挨批分散票源、影響在野黨扳倒現任總統艾爾段的團結力量。最近這股壓力愈來愈大，殷斯突然在週四宣布退出總統大選，理由之一是他遭人捏造豔照的風波遲遲未獲妥善處置，土耳其當局沒有保護他的名譽，過去45天他不斷遭遇誹謗，形同人格謀殺。

土耳其總統大選即將於14日投票，代表土耳其在野黨之一角逐大位的候選人殷斯11日突然宣布退選。（資料照／美聯社）

Muharrem Ince has withdrawn from the Turkish election, a nightmare for Erdogan. Now Kilicdaroglu may have the extra 1% he needs to win in the 1st round pic.twitter.com/lmAuXxF9Tg — Alec Luhn (@AlecLuhn) May 11, 2023

殷斯還說，退選有其他考量因素，萬一在野黨輸掉總統大選，他不想背負分散在野票源的罵名。

殷斯退選之後，對於在野黨實力最堅強的候選人、74歲政壇老將基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）選情大為有利，消息一出，土耳其股票市場指數勁揚。基里達歐魯是世俗共和人民黨（CHP）黨魁，言談溫和，他領導土耳其6個在野黨組成的聯盟，最近一次民調顯示其支持度高達49%。

艾爾段領導土耳其中央執政已逾20年。第一個10年他讓經濟大幅成長，大量百姓因此脫貧，這是艾爾段支持者最有感的政績。第二個10年，他的形象有了變化，面對抗爭他採取強力鎮壓，政府與艾爾段支持者掌控全國9成媒體，退出防治針對女性施暴的《伊斯坦堡公約》掀起全國抗爭。

殷斯退選後，74歲老將基里達歐魯選情看好。（資料照／美聯社）

近年艾爾段堅持低利率政策，高通膨把土耳其人壓得喘不過氣，目前通膨率高達44%，這一點更成了在野黨緊咬不放的議題，年輕族群十分有感。今年2月土耳其南部強震奪走逾5萬條人命，災情奇慘，在野黨怒批政府救災緩慢。

殷斯的票源佔比雖然不高，反對執政黨的選民希望殷斯退選能讓基里達歐魯的票源更上一層樓，開票結果若能一舉衝破50%，就能勝選、扳倒艾爾段。

倘若所有總統候選人無一囊括50%的選票，2個星期後會再進行第二輪投票。

今年59歲的殷斯5年前也曾角逐總統大位，當時他隸屬世俗共和人民黨，拿下30%選票，但隔年他就退黨，改投2020年成立的「國土黨」麾下。