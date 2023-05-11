歐洲議會（European Parliament）今天核准一份立場文件，向通過全球首套人工智慧（AI）監管法案邁出關鍵第一步。

法新社報導，歐洲議會公民自由和消費者保護委員會今天以壓倒性票數通過一份立場文件，呼籲限制歐洲的人工智慧使用方式，同時持續推動產業創新。

相關法案草案計劃於下月提交歐洲議會全體表決，之後歐洲議會、歐盟理事會（ Council of the European Union）和歐盟執行委員會（European Commission）代表將在三方會談中商定法案最終條款。

議員們表示，今天的投票堪稱「歷史性」措施，希望這有助催生「全球首套人工智慧（監管）規則」。

據報導，今天通過的文件沿用歐盟執委會2年前一項提案的主要內容，同時建議增加對生物辨識監控、情緒辨識和預測性警務人工智慧系統的禁令。

根據文件內容，人工智慧工具將依照風險層級進行分類，從低風險到不可接受。使用此類工具的政府和企業將根據風險層級承擔不同的義務。