阿拉伯聯合大公國皇室成員暨國安顧問塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan）領導的投資集團——皇家集團（Royal Group Co Ltd）認為美國經濟即將衰退，並將對市場造成壓力，因此已經投資了一筆價值數十億美元的美國股票空頭倉位（Short Position），準備「大作空」美國股市。

據Investment.com 10日報導，阿布達比皇室成員所屬的這家投資公司在年初對股票市場持悲觀態度，將其投資組合轉向美國短期國債（T-Bill）。同時，該集團還大幅增加了對大宗商品和加密貨幣的投資。

目前尚不清楚該公司具體押注股票或是行業，皇家集團是一個多元化集團，協助管理全球最大家族財富之一，皇家集團涵蓋多個業務領域，包括金融服務、房地產開發、基礎設施建設、酒店和旅遊業、能源和資源等。他們擁有廣泛的投資組合，並且在全球範圍內進行投資活動。

該集團致力於管理一些世界上最大的家族財富之一，並且具有長期的投資視野。他們的投資策略包括在不同的資產類別中分散投資，以實現風險分散和長期增值。

報導稱，一旦美國的估值改善並且美聯儲（FED）表示將降息，他們仍將增加對美國市場的投資。