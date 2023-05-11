金融業打擊詐欺高峰會11日舉行，行政院院長陳建仁出席強調，詐騙不斷推陳出新，因此從來源端著手，利用各種知識、技術全面防堵詐騙，例如新增攔阻國際詐騙來話+886的過濾、建立惡意簡訊攔阻機制、推動物流個資隱碼及公益專用代表號、強化防杜個資外洩，減少詐騙集團接觸民眾的機會。

近期在國家通訊傳播委員會與電信業者的合作努力下，一天攔阻4萬多通國際詐騙電話。此次高峰會由銀行公會主辦，金融研訓院執行，指導單位包含金管會、台灣高等檢察署、內政部警政署、法務部調查局。陳建仁現場頒獎表揚十名阻詐有功的銀行基層行員，並宣布啟動「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動。

陳建仁強調，為解決日益嚴重的詐騙問題，升級推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過「減少接觸」、「減少誤信」及「減少損害」的「三減」策略，做好打詐工作，全力阻斷詐騙發生。在法制面部分，行政院已通過「打詐5法」，並送請立法院審議。政府也成立打擊電信網路詐欺犯罪專責機關，包括台灣高等檢察署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」於5月3日揭牌成立；內政部警政署及法務部調查局也將分別設立北、中、南打詐工作站和防制中心，同時行政院也已規劃成立院層級的「打詐專案辦公室」，進一步整合各部會打詐力量。

銀行公會理事長雷仲達指出，銀行公會從2006年開始在金融機構實施臨櫃關懷提問的作業，積極扮演守門員的角色。光是去年度臨櫃關懷提問攔阻，成功攔阻近8,000件，金額超過42億元的詐騙，而疑涉詐欺境外金融機構的預警帳戶的機制攔阻金額也超過1.4億元。

雷仲達強調，金融犯罪的手法日新月異，銀行公會跟金管會還有相關主管機關，持續精進防制詐騙，修改了異常帳戶的預警機制、防堵人頭帳戶的範本、警示帳戶的聯防機制、疑涉詐欺的境外金融機帳戶的預警機制等等，更彙整了19項銀行間共通性的疑似不法或是有異常的交易態樣，現更啟動37家本國銀行還有中華郵政公司的分支機構，在全國368個鄉鎮走透透來進行防制詐騙的宣導活動。