勞動部11日與文化部召開「雙首長會議－共同打造健全影視工作環境」，由勞動部長許銘春與文化部長史哲共同主持，就劇組工作者職場安全衛生及勞動權益進行交流，並研商勞動檢查實務相關執行問題，雙方承諾持續督促影視產業重視作業安全管理，並宣示政府攜手協助影視產業建立安全工作環境。

許銘春指出，影視產業的工作型態特殊、外景拍攝常需要架設燈光攝影器材、配置移動發電設備、甚至搭設拍攝場景等，存有人員墜落、感電、燙傷、捲夾、跌倒及有機溶劑揮發等潛在職業安全危害。因此，勞動部於去年修正發布「影視業職業災害預防指引」，也與文化部合作辦理安全衛生及勞動權益宣導，並針對較高風險的拍攝場域實施職業災害預防專案檢查，提醒劇組製片單位應事先採取相關危害預防措施，同時加強職業安全及勞動條件專案檢查，以保障影視產業從業人員安全及勞動權益。

勞動部表示，透過今天的雙首長會議，二機關將建立常態雙向溝通機制，文化部能定期掌握影視產業之勞動檢查結果及處理情形，一同監督及協助劇組工作者職場環境及勞動權益改善情形，未來合作亦將會更加緊密，協助影視產業健全安全衛生管理制度，促使劇組製片單位落實勞動法令規定，以營造健全之影視產業勞動環境。