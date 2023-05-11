36歲南韓最年輕青龍獎影帝劉亞仁，今年2月捲入吸毒案，陸續被查出濫用異丙酚(俗稱牛奶針)、大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦5種毒品，從影帝變毒王，原本警方今(11日)將展開第二次調查，沒想到劉亞仁抵達警局後，因現場等候的媒體過多，竟直接離開，還透過律師指責警方曝光調查日期，引起外界關注。

劉亞仁今年3月初因調查的時間被媒體公開，臨時要求警方改期，到3月27日才完成第一次調查，並承諾｢負起該負的責任」，如今1個多月過去，韓國民眾因不滿調查進度緩慢而頗有微詞，未料今(11日)劉亞仁出席第二次調查，見到媒體等候後，座車都到了門口，竟掉頭就走，令韓媒相當訝異，導致有報導以「以為在演電影《辣手警探》」等字眼嘲諷他的態度問題。

對此，劉亞仁透過律師主張他在上周被警方通知今日到場，隨即要求「非公開傳喚」並獲得警方同意，但在昨天媒體公開他的出席日期，又發現今日現場等候媒體過多，原本無奈之下，仍願意配合調查，僅希望從後門或側門進入警局，卻不被警察接受，因此選擇離開。

劉亞仁也對調查日期等細節被公開，表達強烈不滿：「警察跟律師之間的協商過程也被報導，還出現不少扭曲事實的新聞」，並表示警方3月跟這次的調查，均承諾非公開傳喚，事實卻是公開傳喚，為此感到相當遺憾。而面對劉亞仁臨時離開之舉，警察只能配合改期，據韓媒報導，雙方正在協商下一次的調查時間。

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