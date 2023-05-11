根據日本放送協會（NHK）報導，日本琉球列島宮古群島在日本時間22時33分發生規模6.1地震，日本氣象廳地震報告指出，規模6.1地震為極淺層地震，震央位於宮古島近海，最大震度3級出現在沖繩的宮古島市。
地震發生後，台灣北部民眾也有感受到，紛紛在PTT回報，「台北有感」、「新竹有感」、「新北20樓有點感覺，還以為頭暈」、「新莊高樓層有微感」、「原來不是我的錯覺！」
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