去年2月俄羅斯入侵烏克蘭，瑞士政府打破其一貫中立國地位，凍結俄羅斯央行在瑞士83億美元資產。西方部分政界人士不斷呼籲，將這筆錢用於重建烏克蘭，但瑞士官員對此陷入兩難，因為這將違反瑞士法律。

商業內幕報導，瑞士政府聲明指出，俄羅斯央行位於瑞士的儲備和資產，價值約83億美元（折合新台幣約2554億），這些資金都已經被凍結。自去年俄烏戰火爆發，瑞士一改過去中立立場，對俄羅斯實施制裁，隨著西方政府凍結俄羅斯外匯儲備，將其隔絕在全球金融體系之外。

從去年開始，西方不少政界人士呼籲，將這筆錢作為重建烏克蘭的資金，但瑞士官員卻難以做決定，因為依現行法律，將俄羅斯被凍結的資金給烏克蘭是違法的。瑞士周三（10日）表示，歐盟正在討論這筆資產是否用於重建烏克蘭，瑞士密切關注。

同時，歐盟目前正在計畫，尋求針對大陸、伊朗等協助俄羅斯規避制裁的第三國擬定相關措施。歐盟執行委員會范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，「這些措施是和G7『密切協調』所設計的。」

范德賴恩說，「若看到貨物從歐盟被運往第三國，最終轉運至俄羅斯，我們能向成員國提議制裁這些貨物的出口」但她強調，這是需要謹慎使用的最後手段。