富邦悍將前5局遭到古林睿煬「火球」壓制，直到6局才敲出全場首支安打，7局下靠著高國麟幸運德州安打追平、李宗賢致勝二壘安打打回超前分，以3比1逆轉統一獅，中止3連敗。

富邦前5局1安難求，只靠替補上陣的捕手姚冠瑋獲得2次四壞球保送踏上壘包，6局下王正棠安打，安打數才開張，但富邦該局沒把握1出局、二三壘有人機會，好在7局下沒再讓機會溜走，單局攻下3分逆轉。

總教練丘昌榮表示，前5局主要是受制到古林睿煬球速壓制，讓打者打得十分辛苦，「他前5局球速幾乎沒有掉，都還有150公里，打者跟不上他的速度，好在國麟德州安打、宗賢野把握機會。」

除了打擊在關鍵時刻發揮，先發投手艾普勒也努力降低失分，最終用104球繳出7局失1分好投，奪下個人3連勝。

艾普勒表示，先前就有碰過獅隊，但今天對手改變應對方式，讓他投的辛苦，「投手戰對雙方投手都不簡單，通常先得分容易把氣勢帶走，雖然今天我先丟分，但我告訴自己接下來要把分數凍結，讓球隊有逆轉的機會。」

成為致勝英雄的李宗賢前2次攻擊都是游擊滾地球出局，但他把握住第3次面對古林睿煬的機會，一棒打回2分超前比數，「當時我只是告訴自己，想盡辦法都要打到球，把球打紮實，結果就順其自然。」

富邦悍將艾普勒繳出7局失1分好投。（季志翔攝）