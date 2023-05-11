根據新華社報導，在當地5月10日至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在奧地利維也納舉行會晤。
雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。王毅就台灣問題全面闡述中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見，且雙方同意繼續用好這一戰略性溝通管道。
根據新華社報導，在當地5月10日至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在奧地利維也納舉行會晤。
雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。王毅就台灣問題全面闡述中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見，且雙方同意繼續用好這一戰略性溝通管道。
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