衛福部彰化醫院今天舉辦護師節暨勞動節慶祝活動，會場內以手持燭光象徵傳承南丁格爾精神。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

明天5月12日是新冠肺炎調降防疫等級後的首個國際護師節，衛福部彰化醫院今天擴大舉辦護師節暨勞動節慶祝活動，在會場播放「疫起回顧」影片，致敬護理師堅守3年多疫情的肆虐，他們並手持燭光，象徵傳承，宣誓效法南丁格爾精神，竭力服務病人，場外還有園遊會，氣氛熱鬧。

這場溫馨滿滿的大會開始後，護理主管點光後依次延遞給全體護理師，瞬間，點點亮光連成一片，照亮會場，他們並宣讀南丁格爾誓詞，緬懷前人奉獻一生「燃燒自己，照亮別人」的精神，會將愛與關懷傳給身邊的每個人，超暖心的氛圍，感動了在場所有人。

「疫起回顧」影片以照片串聯，記錄了護理師被N95口罩印在臉上的壓痕；還有護理師因為洗著消毒液，出現龜裂破皮的手；傳達出白衣天使即使衣服濕了、頭髮亂了、肚子餓了、想哭了，但所背負的使命讓他們3年多來堅守崗位，成為病人最溫暖的靠山。

彰化醫院護理科主任吳娟表示，這3年多來不容易啊，面臨護理師人力流失，不斷地值班及機動的防疫任務，但他們無所畏懼，沒有停下前進的腳步，換來今天擴大慶祝這個屬於護理師的日子。

彰化院長曾孔彥指出，在整個防疫工作中，護理師扮演了不可或缺的角色，未來院方將和護理師一起強化情緒管理和心理的支持，給病人最好的照顧。