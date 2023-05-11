美國公布經濟數據，顯示通膨降溫增速，但市場仍對銀行穩定性抱持擔憂。10年期美債殖利率來到3.36%。美股周四（11日）3大指數開低，道瓊工業指數跌逾300點，那斯達克指數小跌0.1%。

截至台北時間22點11分，道瓊工業指數下跌374.01點（或1.12%），暫報33157.32點；那斯達克指數下跌20.72點（或0.17%），暫報12285.73點；標普500指數下跌25.6點（或0.62%），暫報4112.04點；費城半導體指數下跌25.94點（或0.87%），暫報2971.56點。

5大科技巨頭漲跌不一，微軟跌逾1%，Meta、亞馬遜漲逾1%，谷歌首款摺疊手機Pixel Fold亮相，股價大漲逾5%。迪士尼公布財報，串流媒體Disney+訂戶大幅流失，股價暴跌逾8%。半導體類股普遍下挫，超微、美光漲逾1%，輝達、艾司摩爾跌逾1%，英特爾跌2.8%，聯電ADR跌逾3.6%，台積電ADR跌2.4%。