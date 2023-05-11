「We Time」最高支援４支手把並連接大螢幕，可揪好友對戰。（ROG玩家共和國提供）

「Pro Time」連接ROG XG Mobile外接顯示卡，讓ROG Ally變身迷你電競桌機，輕鬆征服3A大作。（ROG玩家共和國提供）

電競領導品牌ROG玩家共和國今（11）晚推出首款電競掌機ROG Ally，採用Windows 11 Home作業系統，支援跨平台遊戲（含Xbox Game Pass／Steam／EA App／Epic Games等），首創「Me Time／We Time／Pro Time」三大使用情境，放大玩遊戲的樂趣。

一人獨享的「Me Time」讓玩家坐著玩、躺著玩、趴著玩，穩定不掉幀，搭配ROG Cetra True Wireless真無線電競耳機和ROG Ally旅行保護殼，通勤郊遊，享受高品質個人時光；如果想跟好友共創「We Time」快樂回憶，最高可連接４支ROG Raikiri Pro控

制器手把，並透過ROG電競多合一充電器連接大螢幕，立即展開對戰；若進一步連接內含GeForce RTX 4090的ROG XG Mobile外接顯示卡，ROG Ally則華麗變身迷你電競桌機，輕鬆駕馭3A大作，開創專業級的「Pro Time」。

ROG Ally搭載客製化AMD Ryzen Z1 Extreme系列晶片處理器與AMD RDNA 3架構顯示卡，達到「效能、解熱、續航」最佳平衡。ROG Ally 5月11日起開放全通路預購，6月13日正式開賣，建議售價2萬3999元。每台內含3個月Game Pass，6月底前早鳥購機登錄再送3個月Game Pass序號，ROG護照會員加碼送6個月，最高享1年Game Pass免費訂閱，瘋玩上百款高品質遊戲；再享限定優惠ROG耳機加購65折起。