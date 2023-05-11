軍友社榮譽理事長李棟樑今天到負責戍衛中樞的海軍陸戰隊66旅慰訪，並對官兵戮力戰訓本務、戍守國土的辛勞，表達肯定與感謝之意。

李棟樑是在軍友社秘書長簡士偉、海軍副司令王瑞麟中將、海軍政戰主任劉慶斌中將等人的陪同下，前往陸戰66旅慰問官兵，並且逐一向官兵致贈慰問金及慰問品，受到官兵熱情歡迎。這是李棟樑第7度前往陸戰66旅所在的前鋒營區敬軍慰問。

海軍陸戰隊66旅月前在國軍第一季的5天4夜戰備操演中，連續在桃園竹圍海灘與金山等地實施所謂防衛「紅色海灘」的聯合兩棲登陸攻防演練表現優異。

李棟樑表示，他對陸戰隊官兵一直有著特別的情感，2014年他剛接任軍友社理事長時，看到陸戰隊官兵在第一時間投入高雄氣爆救災行列，英勇搜尋受困災民，全力協助整建家園，非常感動。年前，李棟樑還特別南下陸戰隊指揮部與當年參與救災，現仍在部隊服役的官兵晤面，表達誠摯謝意。