台北當代藝術博覽會首席合作夥伴瑞銀集團，今年全面回歸南港展覽館舉行，將在5月12～14日的第四屆展會瑞銀典藏廳中，呈獻瑞銀近期的藝術藏品《滌盪》（Catharsis，2020 年），由丹麥藝術家Jakob Kudsk Steensen創作的沉浸式錄像作品，曾於倫敦蛇形畫廊公開展出。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋11日表示，《滌盪》為沉浸式錄像作品，運用數位技術開拓生態未來敘事新視角，鼓勵大家關注大自然，瑞銀收藏此項藝術作品，希望能夠藉此啟迪思考、推動對話，一同為地球帶來更加可持續發展的未來。

在《滌盪》作品中，藝術家重新想像並運用數位技術建立一個原始的森林，可能較為接近台灣社會的習性。根據巴塞爾藝術展及瑞銀集團聯合發佈的《2022年環球收藏調查報告》，台灣藏品中數位藝術收藏的佔比，是所有地區最高的21％。

此外，根據 Art Economics 與瑞銀集團在 2022 年進行的調查，高淨值收藏家認同支持環保的理念，在購買作品和管理藏品時，收藏家更願意為可持續選項支付溢價，幾乎所有收藏家（98％）都樂意多付5％的溢價，用於支持可持續發展，而57％的收藏家則表示願意額外支付最多25％。