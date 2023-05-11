安泰銀去年發放現金股利為每股0.73元，今年則減少至0.4元。
安泰銀秉持精益求精態度，以「專業」及「信賴」為本，持續致力人才培育、優化產品組合及拓展多元客群，擴大核心業務成長動能，逐步實踐「厚實多元收益基礎」、「深化營運韌性」、「均衡資產負債架構」及「務實推動數位轉型」四大目標。
安泰銀將永續發展（ESG）融入現有的商業模式、策略、產品和服務，透過各事業群業務的縝密整合，讓企業成長兼顧永續、獲利，為股東、客戶及社會創造穩定成長的投資價值。
安泰銀（2849）股利出爐，將配發現金股利，每股0.4元，不配發股票股利，股東配發的現金股利總金額為7.83億元。
安泰銀去年發放現金股利為每股0.73元，今年則減少至0.4元。
安泰銀秉持精益求精態度，以「專業」及「信賴」為本，持續致力人才培育、優化產品組合及拓展多元客群，擴大核心業務成長動能，逐步實踐「厚實多元收益基礎」、「深化營運韌性」、「均衡資產負債架構」及「務實推動數位轉型」四大目標。
安泰銀將永續發展（ESG）融入現有的商業模式、策略、產品和服務，透過各事業群業務的縝密整合，讓企業成長兼顧永續、獲利，為股東、客戶及社會創造穩定成長的投資價值。
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