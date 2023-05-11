台北當代藝術博覽會今（11）日開幕，共計90家國際、本土藝廊共襄盛舉，包含30家首次參展畫廊，展出至14日。台北當代藝博會聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）預估，今年展期可望吸引4萬人次入場；至於亞洲藝術市場，他看好二至三年內逐步回到疫前。

台北當代藝博分為3大展區，包括囊括台灣、亞洲和世界知名畫廊的「當代網域」；以個展或雙個展呈現歷史上重要藝術家作品或主題策展的「藝術載點」；專注挖掘新興藝術的「新生維度」。首次於台北發起的「亞洲藝術贊助人沙龍」，將打造一個連接新一代贊助人及收藏家的國際平台。

還有呈現大型、沉浸式裝置的公共藝術展區「實境計畫」，重點展示台灣藝術家作品，包含一件全新創作的場域特定作品。本屆「思想串流論壇」以「在域外」為題，邀集16位策展人及學者，探討藝術中的地域性和文化歸屬。本屆會展亮點之一，為鳳嬌催化室的場域特定裝置新作《瑕》(2023)， 懸浮在空中的飄逸紙柱，引導觀者反思台灣紙文化在傳統製造產業、設計領域、當代藝術等多元應用發展；另外，當代舞團驫舞劇場於預展開幕夜帶來蘇威嘉編舞的現場演出，作為啟動本件裝置藝術的揭幕儀式。

另一精彩作品為Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin展出的德國重要概念藝術家歐拉夫．尼可萊（Olaf Nicolai），其互動式裝置作品《如何想像蠟燭熄滅後的光》（2018）將記錄觀眾在黑暗中探索展覽空間的蹤跡。

瑞銀集團作為展會的首席合作夥伴，將於瑞銀典藏廳內呈獻丹麥藝術家雅克布．庫德斯克．斯廷森（Jakob Kudsk Steensen）的沉浸式錄像作品《滌盪》（Catharsis，2020年），運用數位技術建立一個原始森林，突顯自然環境的脆弱，鼓勵大家關注常被忽略的大自然，開拓生態未來敘事的新視角。