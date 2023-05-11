富邦悍將11日以3比1逆轉擊敗統一獅，中止3連敗，但在2局下先發捕手張進德在首打席傷退，緊急換上姚冠瑋接替，不過板凳席已無備用捕手，總教練丘昌榮轉頭一看，一度閃過辛元旭或林澤彬蹲捕可能性，「閃過這個念頭，但馬上delete掉，希望阿德沒事，不然可能要立刻從二軍再拉人上來。」

富邦今天賽前才做出異動，將第3號捕手蘇煒智降下二軍，拉上內野手池恩齊，結果在2局下張進德在打擊時造成左腰側肌肉緊繃，退場休息，換上姚冠瑋後板凳席已無捕手。

丘總坦言，當下的確有先預想過萬一再有狀況誰來蹲捕，「我有轉過去看，有考慮過辛元旭或林澤彬。」被問到選擇辛元旭的理由？他開玩笑說：「因為胖胖的。」，丘昌榮表示，當下只是有閃過這樣的想法，但很快把念頭壓下，「希望不要用到，所以也沒有跟選手說，馬上delete掉。」

好在張進德退場後，姚冠瑋接替蹲捕到最後，沒有發生真的需要動用到第3號捕手的機會，丘昌榮表示，張進德當下反應好像有點壓到大腿、感覺有點麻，現在還需要觀察，「希望阿德沒有大礙，如果真的無法蹲捕，就還要從二軍拉人上來。」