韓國40歲以上最美女星前3名分別是孫藝真、金喜善、全智賢。（圖／取自達志影像、摘自金喜善IG、取自達志影像）

韓國許多女演員都是有長相又有演技，而這些人剛好都是40多歲了，最近韓國數據研究公司Metabay做了民調，調查民眾對女明星的好感度；其中在40歲以上最美女星排名中，拿下「百想視后」的宋慧喬居然只排第4名，在網上掀起討論。

綜合韓媒報導，Metabay的民調中，40歲以上最美女星排行榜冠軍由41歲的孫藝真拿下，有24%以上的票投給她；不久前她才被拍到陪玄彬到海外工作，愛相隨的她何時復出也令外界期待。第2名和第3名分別是45歲的金喜善和41歲的全智賢，外傳她們近期都有拍攝新作品，皆尚未公布播出時間。

而第4名和第5名分別是宋慧喬和韓佳人，宋慧喬才剛風光獲得「百想視后」肯定，離婚宋仲基後狀態也都維持得很好，卻只排第4名可見前3名人氣有多高。另外有不少網友紛紛點出心中遺珠，像是43歲的金泰希、44歲的河智苑或44歲的李寶英。