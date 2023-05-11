北市某高中一名年近70歲的球隊教練去年8月遭爆出，晚上在球具室內強吻一名女學生，甚至扯對方內衣吻咬乳頭，事後雙方以40萬和解，男子離職後遭判緩刑2年；據了解該名教練曾獲北市特殊優良教師，幫助失親的女學生奪下亞洲盃冠軍，沒想到私下竟是名淫狼。

判決書指出，李姓男子當時是北市某學校的球隊教練，女子是該校學生，也是該球隊成員，李男去年8月18日晚上10點時，在學校球具室內，違反女學生意願，強抱對方身體後，強吻嘴又撫摸胸部、臀部，甚至將對方內衣拉下、吻咬乳頭，女學生當下畏懼李男教練權威，不敢大力掙脫，隔日才報警處理。

警方事後在女學生內衣、乳頭及乳暈採集檢體，與李男唾液DNA型別相符；李男事後與女方以40萬達成和解，女方同意給予緩刑機會，法官依對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10個月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，緩刑條件為禁止對女學生跟蹤騷擾，或是身體或精神上騷擾，需遠離女學生住居所、學校或其他經常出入之特定場所50公尺，並提供80小時義務勞務。

據了解，該名李姓教師7年前曾獲特殊優良教師，還曾透過球類運動，帶領一個家庭破碎的失親孩子奪下亞洲盃冠軍，走上嶄新的人生道路，