鴻海創辦人郭台銘近日重提BNT採購內幕，一封關鍵電郵曝光更引發蔡政府是否曾用「獨立台灣政府」洽談的爭議，還釣出府方御用記者帶風向。民眾黨台北市議員黃瀞瑩11日在《新聞大白話》提到，過去她在北市府服務時，就曾收到中央多次的回應，都是強調中央有買，所以地方政府不需要買了，就算地方政府買了，一樣要交給中央來統籌分配。但很多市民朋友為了疫苗無辜受害甚至身亡，直批蔡政府真的應該好好檢討。

黃瀞瑩指出，從英文原文來看，這個協議為什麼沒有被執行的原因，用大寫寫出來的就是「獨立台灣政府」。外國人在強調一件事情的時候，要不就是用粗體，要不就是用大寫，很少會看到外國人全用大寫來寫一篇英文。

黃瀞瑩表示，過去柯文哲在被攻擊的時候，總統府要出來回應的時候，很常也是透過這個記者來放話，告訴你這個決策背後有沒有什麼小故事、獨家的內容、情感的流露，大家隨便去搜尋一下就知道了。這個消息來源其實不難判定，不難知道要出來救援的是誰。

黃瀞瑩提到，過去她在台北市政府服務，現在回想一下，當時台北市自己也想要去購買疫苗，「但是我們收到中央多次的回應，都是告訴我們說：中央有買！」所以地方政府不需要買了，就算地方政府買了，一樣要交給中央來統籌分配。而當時台北市政府的考慮就是，如果用了台北市政府的錢，還是要交回中央政府來統籌分配，那北市府到底要怎麼樣幫自己的市民爭取權益？

「所以回頭來看，過去這兩年，很多市民朋友為了疫苗的事情無辜受害！」黃瀞瑩強調，甚至有人因為這樣而身亡，蔡政府真的應該要好好檢討一下！

此外，談到近日瘋傳熱議的話題「大小姐」，黃瀞瑩笑說「我覺得身為幕僚，多多少少都會幫自己的老闆取一些小綽號！」例如她們都會叫柯文哲老闆或阿北，私底下也會用「可達鴨」來形容。