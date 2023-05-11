2020年11月26日通傳會（NCC）不予中天換照後，12月2日中天提行政訴訟，歷經2年多的審理，台北高等行政法院5月10日判決，將NCC不予換照的處分撤銷，中天勝訴，全案仍可上訴。對此，學者施正鋒在臉書表示，北高撤消NCC對中天52台處分，夜壺媒體紙版找不到，實在可笑！合法的硬是要幹掉，儼如回到戒嚴時代；有關係的就曲意護航，還說要給機會，真的是沒有是非可言！

回顧2020年11月18日NCC火速決議不予換照，26日公告不換照處分，12月2日中天提行政訴訟，12月11日中天新聞台執照到期，被迫退出原本「52台」的頻道。

換照案訴訟，中天提出的「訴之聲明」共有3項，請求法院判決原處分撤銷，及NCC應作成准予換發中天新聞台執照（2020年12月12日起至2026年12月11日）之行政處分，及NCC應給付中天79億5369萬9980元。

北高行的勝訴判決，也讓NCC當年的違法濫權爭議也被一一揭露，包括對中天的聽證程序違法，及審查評分表不合法、NCC委員審查意見錯誤及矛盾及不予換照不符合比例原則。

學者施正鋒在臉書表示，北高撤消NCC對中天52台處分，夜壺媒體紙版找不到，實在可笑！合法的硬是要幹掉，儼如回到戒嚴時代；有關係的就曲意護航，還說要給機會，真的是沒有是非可言！