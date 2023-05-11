許多家長可能會為了子女是否結婚生子操煩於心。一位女子近日分享，自從她的年紀步入30歲之後，媽媽就開始極盡所能的催婚，讓她是不勝其煩。其中，許多內行人發現，某天原PO因生理期請病假，媽媽回應「經痛生孩子就好了」，不過生完孩子後還是會經痛，讓他們忍不住痛批女子媽媽根本是在「睜眼說瞎話」！

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，今年她才30出頭，沒想到媽媽已經開始在催婚。原PO舉例，某天她和朋友約會聚餐，不料原PO提醒媽媽會外食後，對方竟回應「什麼時候帶回家一起吃飯？」直到原PO透露朋友是其他女生友人，媽媽才心死的回答，「那不用了」。

原PO進一步指出，某天她因為生理期請病假，媽媽竟回應「經痛生孩子就好了」；還有一天原PO和媽媽告知，由於慶生活動會晚點回家，媽媽卻回應，「我像妳這麼大的時候，都生3個了」，讓原PO不知該如何回應，最後只好回以表示驚訝的貼圖。

對此，許多網友紛紛回應，「果然是親媽」、「媽媽各種丟球欸」、「其實妳媽蠻有哏的」、「跟妳完全一模一樣，我家人甚至跳過結婚這步驟，問我要不要生小孩了」。

另外有不少內行人直呼，原PO媽媽說生孩子不會經痛根本騙人，「什麼生孩子就好了根本騙人，生完還是會痛啊，而且還加上排卵痛每個月要痛兩段」、「經痛生孩子也不會好！不要被騙了～」、「經痛1個月痛一次，生了孩子後變成頭痛，每天」、「我生完2個，經痛更痛喔」。