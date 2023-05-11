新北市汐止區福安宮、福龍宮、虎形山福德宮、濟德宮、聖德宮、添福宮、德明宮、福恩廟等共同簽署「優質宮廟文化行動公約」。（圖／警方提供）

農曆3月23日媽祖誕辰，新北市汐止區福安宮、福龍宮、虎形山福德宮、濟德宮、聖德宮、添福宮、德明宮、福恩廟等宮廟將於明（12）日11時至18時舉辦慶賀媽祖誕辰遶境活動，汐止警分局預估將會有超過千人參與，為防止有人在活動鬧事，特地於今（11）日與參與遶境的8個宮廟代表召開遶境活動前協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，接轎團體需事先提出申請，建立名冊及穿著統一服飾，並指定糾察員維持秩序及交通，所有宮廟及接轎人員避免飲酒。

汐止分局表示，分局將出動近百名警力，將視現場活動及交通狀況，針對以上管制路段及周邊道路實施彈性交通管制，為避免交通打結，呼籲民眾提前繞道，並請車輛配合現場員警及義警指揮，或提前規劃改道行駛。警方提醒行人穿越路口時，請利用行人穿越道通行；鴐駛車輛遇行人穿越道有行人通行時，應暫先停讓行人優先通行，以維護交通安全與秩序。

汐止分局長黃國政再次強調，遶境活動各宮廟都應自制，媽祖慈悲為懷，是要賜福給大家，不是造成暴力。警方再次強調只要打架一律以現行犯逮捕，依法嚴懲嚴辦，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰。