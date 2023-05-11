澳洲貿易部長法瑞爾今天抵達北京訪問，將與中國商務部長王文濤會面，尋求消除雙邊貿易障礙。中國商務部今天表示，盼藉由這次訪問，推動中澳經貿務實合作向前發展。

針對澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）訪中，中國商務部發言人束珏婷11日下午在例行記者會稱，法瑞爾應中國商務部邀請，於5月11日至13日訪問中國，並在北京與商務部部長王文濤共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會。

束珏婷表示，中方希望藉由法瑞爾本次訪問，進一步落實中、澳兩國領導人峇里島會晤的重要共識，就發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切，深入交換意見、推動中澳經貿務實合作向前發展。

據法新社報導，法瑞爾表示，與中國經濟和外交關係多年來陷入困境後，他對與這個澳洲最大貿易夥伴「暢通無阻」的貿易抱有希望。「訪問期間，我將主張全面恢復澳洲對中國暢通無阻的出口，不論產業。」

前澳洲保守派政府當政時，與中國爆發激烈爭端，2020年最劇烈時，北京對澳洲大麥、牛肉和葡萄酒等出口商品徵收高額關稅，還暫停進口澳洲煤炭等若干大宗商品。

但澳洲中間偏左政府一年前當選後，採取不那麼對抗的立場，把恢復貿易列為優先考量，兩國關係出現好轉跡象。（編輯：楊昇儒）1120511