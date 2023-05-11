世界衛生組織上週五（5日）正式宣布解除新冠肺炎「國際關注公共衛生緊急事件」。世衛今天再宣布另一項疾病也解除此一緊急狀態，那就是過去近1年來讓世人緊張不已的猴痘。

去年5月英國通報猴痘病例後，疫情隨著各國鬆綁、解除新冠肺炎防疫措施與邊境管制而在歐洲迅速蔓延。去年7月，世衛組織（WHO）宣布，Mpox（舊稱monkeypox，猴痘）進入「國際關注公共衛生緊急事件」（public health emergency of international concern，PHEIC）。這是世衛最高級別公共衛生警報。

世界衛生組織「突發事件委員會」週四（11日）針對Mpox召開會議，會中建議解除針對Mpox設置的PHEIC狀態。世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同意委員會的評估結果。

世衛根據成員國通報資料彙整，從2022年1月至2023年3月，全球111個國家與地區通報猴痘病例累計超過8.7萬例，其中140例死亡。8.7萬例之中多達3萬餘例由美國通報。

全球猴痘疫情在過去幾個月以來已見下滑，尤其在大眾對此疾病更加認識、疫苗廣泛提供的情況下，病例數明顯減少。

猴痘原本在非洲少數國家屬於地方流行病，去年春天起開始入侵歐美國家，患者以同志、雙性戀與男男性行為者居多，患者的密切接觸者也是高危群之一。