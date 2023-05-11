遠東商銀日前舉辦「樂富盃高爾夫球邀請賽」，邀請限定VIP貴賓，與遠東商銀高階主管、理專同仁們共同組隊參賽，現場提供國際知名酒店點心，並於球賽後安排紓壓活動及晚宴派對，展現遠東商銀財富管理「十樂」品牌價值的「樂富」精神，不僅主張財富和品味兼具，強調在累積資產的同時，同步提升生活質感，如同高爾夫球運動重視的優雅和諧，用相同的輕盈自信，豐富客戶的精采人生。

遠東商銀曾多次舉辦高爾夫球賽，邀請客戶同樂並加深彼此交流，但因受疫情因素停辦多年，本次重啟特別提高活動規格，藉與多家國際頂級精品品牌合作，精心規劃每個環節，以抒放客戶在疫情期間的緊繃心情。活動當天一掃連日陰雨天氣，天空放晴陽光普照，遠東商銀特地於賽前提供瑞士高級品牌防曬商品及小點心，貼心呵護每一位客戶，亦於比賽現場特別規劃補給站，供應國際知名酒店餐點，邀請主廚親臨現場製作霸王鵝三吃料理，並透過樂富充電車於球場進行即時補給，由遠東商銀同仁隨車主動關懷客戶，除補給飲用水、運動飲料，也準備綿綿冰、青草茶、茶葉蛋等多種傳統懷舊零食應有盡有，讓客戶在比賽之餘，也能元氣滿滿。

賽後更精心準備香氛肩頸按摩、品酒活動和晚宴派對，客戶無時無刻皆能享受最極致細膩的寵愛禮遇。樂富同時不忘樂益，遠東商銀更把與伊甸基金會共同創新的互動捐款機臺移至活動會場，攜手客戶一同捐款，用愛守護慢飛天使。遠東商銀總經理周添財表示，遠東商銀以「One Team to One Service」理念積極布局高端理財服務，全面升級尊榮禮遇，為VIP貴賓規劃一系列以財富管理十樂品牌價值為內涵的頂級禮賓活動，像是「十樂風華」主題式音樂私聚和米其林級晚宴，及開辦涵蓋保健與科技新知學習的樂齡理財學苑等，本次高球賽以「樂富」為主題，期盼客戶能樂享財富尊榮，並與遠東商銀財富管理共創璀璨時刻。